Капитальный ремонт Авсюнинской школы вышел на запланированные темпы

Обновление образовательного учреждения продолжается в Орехово-Зуевском округе. Для ускорения работ было принято решение организовать вторую смену и увеличить число специалистов.

Теперь на строительной площадке трудятся 95 человек. Благодаря оперативной реакции нового подрядчика удалось наверстать отставание от графика, возникшее в начале мая.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий рассказал, что рабочие приступили к ремонту входных групп, заливают полы и укладывают плитку в столовой. «По каждому виду работ установлен конкретный дедлайн, больше темп их проведения не вызывает тревоги», — отметил руководитель муниципалитета.

Школа в поселке Авсюнино — единственный в 2025 году объект капитального ремонта в Орехово-Зуевском округе, где будет обустроено спортивное ядро. Его уже подготовили под установку резинового покрытия.