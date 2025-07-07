Капитальный ремонт авиатехникума в Жуковском завершат к 1 сентября

В округе полным ходом идет капитальный ремонт здания, которое в скором времени станет новым домом для авиационного техникума на улице Дугина. На данный момент готовность объекта составляет 70%.

Подрядная организация провела комплекс работ, направленных на обновление и модернизацию здания. В частности, выполнена гидроизоляция кровли, залита стяжка пола для выравнивания поверхности, утеплен фасад здания, а также произведена полная замена оконных блоков на современные энергосберегающие конструкции. В настоящее время ведется штукатурка стен и их подготовка к покраске, а также работы по прокладке и монтажу внутренних инженерных сетей. Ежедневно на объекте трудится команда, состоящая из более чем 70 специалистов.

«Темп хороший. Работы по капитальному ремонту позволят улучшить условия обучения студентов, создать современную образовательную среду для подготовки специалистов авиационной отрасли. За счет перевода в новое здание будет предоставлена возможность обучаться большему количеству студентов. Проектная мощность здания на улице Дугина составляет 1300 мест, площадь — 6838 квадратов», — сообщил глава округа Андроник Пак.

Завершение капитального ремонта и открытие нового здания авиационного техникума запланировано на 1 сентября.