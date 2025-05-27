Капитальный ремонт Академии дзюдо начался в Звенигороде

Подрядная организация ООО «Трансстрой» приступила к масштабному капитальному ремонту Академии дзюдо в Звенигороде Одинцовского городского округа. Работы должны завершиться до конца 2026 года. Сейчас на объекте идет активная фаза демонтажа.

Старые конструкции строители разберут до конца июля. Следующий этап — ремонт кровли, его подрядчик обязан завершить до наступления осени, после чего начнется обновление системы отопления.

Академия существенно преобразится: там полностью заменят внутренние сети, систему пожаротушения и слаботочные коммуникации. Изменится и внешний облик спортивного центра — появится новый современный вентилируемый фасад.

Площадь звенигородской Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар. Здесь проводят не только спортивные мероприятия, но и культурно-просветительские и зрелищные. Здание разделено на несколько зон: спортивный зал с трибунами на 2500 зрителей, вспомогательные помещения для дзюдоистов и гандболистов, а также технические помещения.

Отметим, что Академию в Звенигороде построили в 2012 году. Последние десять лет объект был закрыт, семь из них он стоял без отопления.