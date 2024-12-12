Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году

В муниципалитете продолжается реализация программы капитального ремонта. В ее рамках в текущем году были выполнены работы в 47 многоквартирных домах.

Ремонт проводился под руководством Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья. Работы контролировало областное Управление технического надзора капитального ремонта.

17 многоквартирных домов, в которых сделан капитальный ремонт, расположены в историческом центре Видного — на улицах 1-я, 2-я и 3-я Радиальные, Новая и Школьная. Глава городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что исторический облик центральной части города удалось сохранить.

В зданиях привели в порядок подъезды, фасады и балконы, заменили козырьки и оконные блоки. У ряда объектов строители отремонтирована крыши и утеплили чердачные помещения. Кроме того, в десяти многоквартирных домах обновили системы газоснабжения, а в пяти — инженерные коммуникации.