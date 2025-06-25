Капитальный ремонт 25 домов выполнят в 4 населенных пунктах округа Серпухов

Капитальный ремонт многоквартирных домов в округе затронет несколько территорий: города Серпухов и Протвино, поселок Оболенск и деревню Васильевское. Всего работы выполнят в 25 домах муниципалитета.

Из них на 17 объектах проведут фасадные работы, а на девяти — обновят крыши. Так, в поселке Оболенск в доме № 2 на проспекте Биологов специалисты выполнят комплекс работ по модернизации несущих конструкций, улучшению теплоизоляции и ремонту входных групп. Завершат обновление в сентябре 2025 года.

«Жители дома обращались ко мне на выездной администрации, ход ремонта и сроки завершения держим на контроле», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.