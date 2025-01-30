Капитальный ремонт 15 котлов выполнили в Одинцове в 2024 году

Сотрудники управления по теплоснабжению «Одинцовской теплосети» проводят регулярное техническое обслуживание и ремонт котельных, тепловых сетей и центрально-тепловых пунктов. За прошлый год капитально отремонтировали 15 котлов.
В округе также регулярно проходили проверки состояния теплотрасс и оборудования. Семь агрегатов починили собственными ремонтными бригадами, остальные восемь — с помощью привлеченных подрядных организаций.
Квалифицированный капремонт котлового оборудования необходим для обеспечения стабильной и безопасной работы котельных. Кроме того, он позволяет устранить неисправности, заменить устаревшие элементы и восстановить функциональность оборудования.
После завершения капитального ремонта на котлах проводят пуско-наладочные испытания и вводят их в общую тепловую схему котельной.
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