Капитальный ремонт 15 котлов выполнили в Одинцове в 2024 году

Сотрудники управления по теплоснабжению «Одинцовской теплосети» проводят регулярное техническое обслуживание и ремонт котельных, тепловых сетей и центрально-тепловых пунктов. За прошлый год капитально отремонтировали 15 котлов.

В округе также регулярно проходили проверки состояния теплотрасс и оборудования. Семь агрегатов починили собственными ремонтными бригадами, остальные восемь — с помощью привлеченных подрядных организаций.

Квалифицированный капремонт котлового оборудования необходим для обеспечения стабильной и безопасной работы котельных. Кроме того, он позволяет устранить неисправности, заменить устаревшие элементы и восстановить функциональность оборудования.

После завершения капитального ремонта на котлах проводят пуско-наладочные испытания и вводят их в общую тепловую схему котельной.