Капитальный ремонт 10 многоэтажек во Фрязине завершат до конца сентября

Во Фрязине проверили ход работ по обновлению кровли дома № 8 на Проспекте Мира. Планируется, что до конца сентября после капремонта в округе сдадут еще 10 многоэтажек, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Перед выездом прошло заседание отраслевого комитета Мособлдумы, участие в нем принял замглавы министерства ЖКХ региона Игорь Тимофеев. Затем делегация вместе с подрядчиками и активными жителями проехала на объект.

Граждане могли задать волнующие вопросы по выполнению капремонта, подготовке домов к зиме и включению построек в план обновления.

Известно, что в этом году уже провели ремонт кровли в 12 домах округа, в одном заменили лифтовое оборудование. Еще 10 многоэтажек планируют сдать до конца сентября.

Сейчас идет формирование плана капремонта на 2026-2028 годы. Теперь договоры с подрядчиками будут заключаться лишь на год, из-за случаев с затягиванием сроков. В перечень уже включили 16 домов, полный список утвердят в ноябре.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, в Московской области самая большая программа модернизации среди регионов. С начала года здесь отремонтировали свыше 1,3 тысячи домов.