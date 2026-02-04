Капитально отремонтируют 26 многоквартирных домов в Коломне и Озерах

По каждому адресу подрядчики приведут в порядок фундаменты, подвалы и внутренние инженерные системы. На некоторых домах отремонтируют кровлю или фасад, на других заменят лифты.

В 2026 году в населенных пунктах округа продолжится реализация краткосрочного плана региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В адресный перечень вошли: дом № 14 в микрорайоне имени Маршала Катукова в Озерах, дом № 27 в поселке Центральной усадьбы совхоза «Озеры» и дом № 29 в селе Октябрьское.

Также в списке — адреса в Коломне: дом № 6 по Москворецкому переулку, дом № 15 по проспекту Кирова, дом № 61 по улице Гражданской, дома № 4 и № 6 по улице Девичье Поле, дом № 6 по улице Известковый поселок, дома № 15, № 28 и № 32 по улице Комсомольской, дома № 1, № 15, № 21, № 21А и № 23А по улице Красногвардейской, дом № 11 по улице Островского, дома № 5 и № 12 по улице Пионерской, дома № 14 и № 14Б по улице Уманской, дом № 14 по улице Цементников, дом № 46 по улице Щуровской, дома № 26А и № 28 по улице Яна Грунта.

Напомним, что региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» работает в Подмосковье с 2013 года.