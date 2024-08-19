Канцелярию к школе помогли собрать нуждающимся семьям в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Общественную приемную партии «Единая Россия» в Воскресенске обратилась мама двоих детей, один из которых является инвалидом, с просьбой о помощи в подготовке к школе. Партийцы оперативно откликнулись на просьбу и передали портфель для первоклассницы, а также набор канцелярии для обоих детей.

Руководитель общественной приемной партии Юлия Яковлева подчеркнула, что активисты всегда помогают многодетным и малоимущим семьям, а также семьям бойцов специальной военной операции в подготовке школьников к 1 Сентября.

Напомним, что принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и принести школьные принадлежности может любой желающий до конца августа. Адрес Общественной приемной: улица Советская, 16А.

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