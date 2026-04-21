Кандидаты из Воскресенска примут участие в голосовании «Единой России»

Само голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Зарегистрироваться можно на сайте с подтверждением личности через «Госуслуги». В Подмосковье на одно место в среднем претендуют шесть кандидатов. Заявки подали уже более 700 человек, около четверти из них — молодые люди до 35 лет.

Глава округа, секретарь местного отделения партии Алексей Малкин отметил, что в процедуре участвуют представители разных профессий. Многие пробуют себя в политике впервые: среди них врачи, учителя, предприниматели, военнослужащие и ветераны боевых действий. Их объединяет желание приносить пользу людям и работать на благо Подмосковья.

В Воскресенске также фиксируют высокий интерес к голосованию — как со стороны кандидатов, так и со стороны жителей. Местное отделение партии консультирует участников и помогает с регистрацией на электронной платформе. Именно жители решат, кто представит партию на выборах в Государственную думу, Московскую областную Думу и муниципальные советы в сентябре.