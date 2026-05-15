Кандидатскую диссертацию об управлении сценической средой защитили в Дубне

В университете «Дубна» успешно прошла защита кандидатской диссертации сотрудника и выпускника аспирантуры Льва Теряева. Научная работа посвящена разработке систем управления иммерсивной сценической средой с применением технологий цифрового двойника.

В исследовании автор рассмотрел возможности использования моделей, алгоритмов компьютерного зрения и методов машинного обучения для автоматизации сценических процессов.

Разработанные решения позволяют повысить точность управления техническим оборудованием и снизить зависимость от ручной работы операторов во время проведения сложных мероприятий.

Технологии, представленные в диссертации, можно применять в театрах, концертных и выставочных залах, на ледовых шоу, спортивных аренах и других площадках, где требуется синхронная работа света, звука, визуальных эффектов и движущихся сценических конструкций. Особое внимание в работе уделили повышению точности настройки светового оборудования и упрощению управления сложными техническими системами.

Практическая часть исследования уже прошла проверку в реальных условиях. Разработки использовали во время создания программного обеспечения для автоматизированного управления сценическим оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина, а также в проектах компании «Иммерстех», работающей в сфере иммерсивных технологий.

Научным руководителем диссертации выступил доктор технических наук, профессор Института системного анализа и управления Сергей Подгорный.