Кандидатами в депутаты Реутовского городского совета стали 91 человек

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

О готовности баллотироваться на муниципальные выборы в Реутове заявили 91 человек. Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября, в результате выберут 25 народных избранников.

Шесть избирательных партий выдвинули своих кандидатов. О намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявили семь человек из 91.

Возраст кандидатов от 25 до 60 лет, все они из разных сфер деятельности. Некоторые кандидаты уже были депутатами городского округа Реутов, а часть — на выборах впервые. В числе кандидатов есть участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, есть и Герой России.

Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. В итоге изберут 25 депутатов: на каждом из пяти многомандатных округов выберут по пять депутатов.

Жители Реутова в этом году смогут отдать свой голос удаленно через систему дистанционного электронного голосования. Регистрация на электронное голосование началась 22 июля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте