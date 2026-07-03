Кандидата в Мособлдуму от Зарайска утвердили на конференции «Единой России»
2 июля на конференции Московского областного отделения «Единой России» утверждены списки кандидатов в депутаты Мособлдумы, сформированные по итогам предварительного голосования жителей. Возглавил список губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, комментируя итоги конференции, подчеркнул, что как партия Президента они несут ответственность перед страной и людьми, поэтому необходима тотальная внутренняя мобилизация для реализации поставленных задач. Он отметил, что единство является ключевым условием для преодоления вызовов.
Победителем предварительного голосования от Зарайска стал Станислав Шруб — заместитель главы округа по вопросам ЖКХ, который теперь выдвинут кандидатом в Мособлдуму. Шруб окончил Тульский артиллерийский инженерный институт и с 2026 года работает в администрации округа, курируя жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экологию.
Параллельно с выдвижением «Единая Россия» продолжает формировать новую народную программу: уже собрано более 200 тысяч инициатив от жителей Подмосковья, в том числе около 700 наказов из Зарайска. Предыдущая народная программа выполнена почти на 100% — за пять лет в Зарайске благоустроены 9 общественных пространств, приведены в порядок 27 дворов, созданы 12 народных троп, построена школа на 825 мест, отремонтировано более 20 км дорог, заменены котельные и теплотрассы, проведен капремонт очистных и построен водозаборный узел.
Жительница Зарайска Мария Нефедова отметила, что рада возможности влиять на изменения в городе, и подчеркнула, что народная программа — это реальные дела, благодаря которым преобразились набережная Осетра и улица Красноармейская. Каждый житель может оставить свой наказ в новой программе в общественной приемной по адресу: ул. Ленинская, 46, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.
Другие партии также готовятся к выборам: «Справедливая Россия» провела первый этап конференции, а ЛДПР и КПРФ утвердили федеральные списки кандидатов в Госдуму.