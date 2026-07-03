Кандидата в Мособлдуму от Зарайска утвердили на конференции «Единой России»

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, комментируя итоги конференции, подчеркнул, что как партия Президента они несут ответственность перед страной и людьми, поэтому необходима тотальная внутренняя мобилизация для реализации поставленных задач. Он отметил, что единство является ключевым условием для преодоления вызовов.

Победителем предварительного голосования от Зарайска стал Станислав Шруб — заместитель главы округа по вопросам ЖКХ, который теперь выдвинут кандидатом в Мособлдуму. Шруб окончил Тульский артиллерийский инженерный институт и с 2026 года работает в администрации округа, курируя жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экологию.

Параллельно с выдвижением «Единая Россия» продолжает формировать новую народную программу: уже собрано более 200 тысяч инициатив от жителей Подмосковья, в том числе около 700 наказов из Зарайска. Предыдущая народная программа выполнена почти на 100% — за пять лет в Зарайске благоустроены 9 общественных пространств, приведены в порядок 27 дворов, созданы 12 народных троп, построена школа на 825 мест, отремонтировано более 20 км дорог, заменены котельные и теплотрассы, проведен капремонт очистных и построен водозаборный узел.

Жительница Зарайска Мария Нефедова отметила, что рада возможности влиять на изменения в городе, и подчеркнула, что народная программа — это реальные дела, благодаря которым преобразились набережная Осетра и улица Красноармейская. Каждый житель может оставить свой наказ в новой программе в общественной приемной по адресу: ул. Ленинская, 46, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

Другие партии также готовятся к выборам: «Справедливая Россия» провела первый этап конференции, а ЛДПР и КПРФ утвердили федеральные списки кандидатов в Госдуму.