Губернатор Подмосковья выдвинул Ингрид Пильдес кандидатом на должность министра образования

Кандидатуру Ингрид Пильдес выдвинули на должность нового министра образования в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Она известна успешной работой в «Академии талантов» в Санкт-Петербурге. Кандидат педагогических наук и опытный управленец, подчеркнул глава региона.

«Хотел представить Ингрид Валерьевну Пильдес. Вы номинируетесь на министра образования. Это очень важное направление, которое традиционно в Подмосковье имеет заметный результат и заметные успехи», — сказал губернатор.

Образование — это сфера, в которой всегда нужно держать руку на пульсе, отметил он.

«Наша задача — настойчиво искать преподавателей. Понимаем, что отдельная работа — это олимпиадное движение и все, что касается высоких результатов в наших школах. Это также является значимым для нас. В последние годы мы неплохо продвинулись. Прошу вас проявить свои самые лучшие таланты и самое лучшее усердие», — добавил Андрей Воробьев.

Вместе с тем важно продолжать работу по наполнению школ новым оборудованием: компьютерами, интерактивными учебными досками, робототехникой, сказал он.

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