Канализационный коллектор восстановят на Больничной улице в Дедовске к концу июня

На улице Больничной в Дедовске продолжаются работы по замене изношенного коллектора. Коммуникации меняют без отключения водоснабжения, чтобы не создавать неудобства для жителей.

Система давно требовала ремонта. Из-за износа коллектор частично обвалился еще в апреле.

«Мы заменили две трети трассы и завершаем прокладку нового участка. К следующей неделе запустим новый коллектор», — рассказал начальник участка Матвей Петранков.

Коллектор обслуживает более 40 домов, школу, детский сад, больницу и котельную. Его замена необходима для предотвращения аварий в будущем.

«Проблем с водой нет, работы временные. Но потом будет чисто», — делится местная жительница Ольга Кулакова.

Из-за масштаба проекта часть улицы перекрыта, но работы уже близки к завершению. Замена изношенного участка позволит округу войти в государственную программу по развитию инженерной инфраструктуры и в перспективе продлить ветку канализации еще на 200 метров.

Всего заменят более 250 метров труб. После окончания работ улицу заасфальтируют, восстановят тротуары и бордюры. Все работы планируется завершить до конца июня.