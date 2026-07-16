Канализационный коллектор построят в Ленинском округе в конце 2026 года

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Вода России», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

Новый коллектор соединит главную канализационную насосную станцию в Видном на улице Старо-Нагорная с сетями «Мосводоканала» на 29-м километре МКАД. Протяженность сети в двухтрубном исполнении составит 2,5 километра.

На площадке ежедневно трудятся 39 специалистов, задействовано 10 единиц техники. Уже проложено почти 3,4 километра защитного стального футляра, внутри которого монтируют основную рабочую трубу длиной более 3,3 километра. Подготовлено 30 котлованов, возведены две монолитные технологические камеры.

Генеральный директор предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Андрей Колесников отметил, что новые мощности обеспечат устойчивое соединение с сетями «Мосводоканала» и повысят надежность системы водоотведения.

Пропускная способность коллектора составит 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это обеспечит стабильное качество коммунальных услуг для более чем 200 тысяч жителей и улучшит экологическую обстановку в округе.