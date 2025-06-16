Канализационный коллектор отремонтируют на улице Свердлова в Орехово-Зуеве

Капитальный ремонт участка канализационного коллектора, обслуживающего более 70 тысяч жителей, начался в Орехово-Зуеве. Специалисты уже провели земляные работы.

Коллектор принимает стоки из трех городов — это Орехово-Зуево, Ликино-Дулево и Дрезна. Также сюда поступают продукты водоотведения из Демихова и Малой Дубны.

«Уже провели земляные работы, возвели конструкцию для укрепления котлована глубиной около шести метров», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Специалистам предстоит заменить 16-метровый участок поврежденной железобетонной трубы. Здесь установят современные ПНД-трубы. Они будут устойчивы к коррозии и механическим повреждениям.

Также рабочие отремонтируют смотровые колодцы, восстановят гидроизоляцию коллектора и внедрят современные технологии для своевременной диагностики состояния системы.