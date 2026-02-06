Канализационный коллектор отремонтировали в Можайске по госпрограмме

В Можайском округе отремонтировали канализационный коллектор. Работы прошли по программе развития инженерных сетей и системы обращения с отходами, рассчитанной до 2028 года.

Ключевые работы сконцентрировались возле деревни Кожухово. Там заменили крупный участок центральной канализационной трубы диаметром около метра. По этой магистрали все сточные воды от жителей направляются на главные очистные сооружения округа.

Специалисты проложили свыше двух километров новых труб — бетонных и современных пластиковых.

Вдоль нового маршрута также построили 15 канализационных колодцев для контроля и обслуживания системы.

Одной из самых сложных задач был монтаж трубы под оживленным Можайским шоссе. Чтобы не перекапывать дорогу и не создавать пробок, применили передовой метод — горизонтально-направленное бурение, которое не повредило полотно и не помешало движению машин.

На объекте ежедневно работала команда из 12 специалистов и пяти специализированных машин.

Главным итогом стало повышение надежности системы водоотведения для более чем 24 тысяч местных жителей.