Канализационный коллектор на Парковой улице в Лыткарине отремонтируют в этом году

Самотечный канализационный коллектор в Лыткарине капитально отремонтируют. Работы пройдут на участке по Парковой улице. Суммарно они охватят шесть канализационных камер.

Специалисты отремонтируют двухниточный коллектор диаметром 600 миллиметров, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

«Двухниточный коллектор — это канализационный трубопровод, состоящий из двух параллельных труб (нитей), работающих совместно или независимо», — пояснили в ведомстве.

Ремонт позволит повысить надежность трубопровода и обеспечить его бесперебойную работу. Работы проведут по федеральному проекту. Контракт на них уже заключили. Ремонт будут вести под контролем специалистов технадзора.

Работы завершат до конца ноября. Изменения почувствуют 30 тысяч жителей города.