Канализационный коллектор капитально отремонтировали в Апрелевке

В Апрелевке закончили важный этап обновления городской инфраструктуры. Специалисты завершили капитальный ремонт канализационной сети.

Система теперь надежно отводит сточные воды от канализационно-насосной станции № 222 на улице Маяковского до торгового центра «Мелодия».

Новые трубы проложили на семи улицах города. Общая протяженность сети составила 1630 метров.

Для участков использовали трубы разного диаметра, чтобы система работала эффективно.

Самую крупную трубу, диаметром 800 миллиметров, уложили на протяжении 350 метров. Этот участок служит главной магистралью, которая собирает стоки с крупных объектов и центральных улиц.

Разводящие линии, которые подключают к системе жилые кварталы и социальные учреждения, создали из труб диаметром 500 миллиметров. Их протянули на 540 метров.

Для точечного подключения отдельных зданий использовали 740 метров труб диаметром 400 миллиметров.

Коммуникации проложили на глубине от четырех до шести метров. Такой подход соответствует нормативам и гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

Обновленная система обеспечивает бесперебойное водоотведение для ключевых социальных объектов Апрелевки. К ней подключили три школы, восемь детских садов и две поликлиники.

Также она обслуживает 32 многоквартирных дома, где живут свыше четырех тысяч человек, и 260 частных домовладений.