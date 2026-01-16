Канализационные трубы заменили на улице Дедовска в округе Истра

В 2025 году в городе прошла масштабная модернизация системы канализации. Ее обновили на нескольких улицах, а в январе 2026 года продолжили работу.

Коммунальные службы завершили работы на улице Гагарина, дом 26 в Дедовске, обновив канализационный выпуск — участок труб от дома до первого колодца. Вместо старых, подверженных коррозии труб специалисты установили современные пластиковые, что повышает надежность системы. Результат аналогичной замены, проведенной два года назад во втором подъезде этого же дома, подтверждает эффективность метода: с тех пор жалоб на засоры от жителей не поступало.

«Обновление коммуникаций — это наш прямой вклад в комфорт жителей и снижение риска аварийных ситуаций. Работа в этом направлении будет продолжена», — отметили в управляющей организации.

Следующим объектом для модернизации станет дом 9 на улице Красный Октябрь.