Канализационные станции реконструируют в поселке Голубое в 2025 году

Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин посетил три населенных пункта округа. В праздничные дни жители Голубого столкнулись с проблемой прорыва на канализационно-насосных станциях. Кузьмин сообщил, что в этом году четыре таких объекта в поселке отремонтируют.

Аварийные бригады работали над прочисткой насосов в поселке Голубое, устраняя застрявшие бытовые предметы. Сейчас от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ожидают подтверждения о включении четырех канализационно-насосных станций в государственную программу реконструкции.

Жители Андреевки сообщили о ненормативной подаче тепла через крышные котельные на Староандреевской улице, дом № 43, в корпусах № 1 и № 2. Александр Кузьмин обсудит с управляющей организацией замену второго котла на объекте.

«Такие обходы помогают разобраться в проблемах на месте и оперативно отреагировать на них, найти оптимальное решение. Вопросы отопления в осенне-зимний период держим на особом контроле. Нам, как и губернатору, важно, чтобы жители были в тепле, с горячей водой, в комфортных условиях», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.