Канализационные станции модернизируют в поселке Голубое в 2025 году

Канализационные насосные станции в поселке Голубое под Солнечногорском планируют реконструировать по государственной программе в 2025 году. Эти работы позволят повысить качество водоотведения и решить проблему разлива сточных вод на поверхность.

В настоящее время, перед началом масштабных ремонтных работ, специалисты приняли временные меры для улучшения ситуации. Они установили два мощных насоса и теперь проводят их прочистку каждые два дня, а не по мере возникновения засоров. В феврале в канализационных насосных станциях также установят дробилки, которые будут измельчать инородные и бытовые предметы, тем самым защищая оборудование.

«В течение года справимся с изливами в Голубом. Для этого мы входим в региональную госпрограмму, на что получили поддержку губернатора Андрея Воробьева в этом вопросе», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.