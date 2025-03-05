Канализационные сети модернизируют в поселке Зендиково

Канализационный трубопровод капитально ремонтируют в поселке Зендиково в Кашире. Специалисты заменят устаревшую канализационную сеть, обустроят новые колодцы, а также установят камеры переподключения.
Проект реализуют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Работы стартовали в прошлом июне и уже достигли 30% готовности.
«Подрядная организация выполняет укладку песчаной подушки, сварку и монтаж трубопровода, а также обратную засыпку грунта с уплотнением — это важный этап, обеспечивающий надежность системы», — добавили в МинЖКХ Подмосковья.
Работы проводят под контролем специалистов технадзора.
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