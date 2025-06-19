Канализационные коллекторы реконструируют в Ленинском округе к 2026 году

Масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения проходит в Ленинском округе. Она включает в себя 11 мероприятий. Главное направление — реконструкция канализационных коллекторов.

Цель проводимых работ — повысить надежность и качество коммунальных услуг для жителей. Так, будут реконструировать канализационные коллекторы.

Они пролегают от главной насосной станции на Старо-Нагорной улице до точки соединения с сетями «Мосводоканала» в Москве. Проект реализуют с 2022 по 2026 год,.

Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Специалисты протягивают рабочую трубу, занимаются армированием обоймы вдоль Железнодорожного проезда СНТ Булатниково, разрабатывают ряд котлованов и траншей.

«Для нас принципиально важно иметь надежное водоснабжение для жителей, а также для объектов социального назначения, таких как детские сады и школы», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.