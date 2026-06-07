Канализационную систему ремонтируют в микрорайоне в Дубне

В Дубне по просьбам жителей микрорайона «Ривер клаб», которые поступали на протяжении нескольких лет, приступили к капитальному ремонту канализационной сети. Подрядчик меняет трубы протяженностью 700 метров и канализационно-насосную станцию (КНС).

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко пояснил, что жители постоянно жаловались на засоры и расхождение труб из-за того, что ранее были использованы пластиковые трубы. Сейчас подрядчик делает качественную КНС. На сегодняшний день выполнено около 200 метров, пройден самый сложный и глубокий участок, поэтому дальнейшие работы пойдут быстрее. Также в ближайшее время на объект доставят КНС, изготовленную по индивидуальным чертежам специально для поселка.