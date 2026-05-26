Канализационную насосную станцию реконструируют в деревне Оболдино

В деревне Оболдино городского округа Щелково началась реконструкция канализационной насосной станции, построенной в 1973 году. Изначально станция обслуживала один многоквартирный дом и несколько производственных объектов, но со временем нагрузка на нее значительно выросла — к системе подключили четыре коттеджных поселка, в которых проживают около трех тысяч человек.

Для обеспечения бесперебойной работы системы во время реконструкции специалисты устроили обводную линию для приема стоков. «Для того чтобы начать реконструкцию канализационной насосной станции, необходимо отсечь ее от поступающих стоков. Для этого мы сейчас ведем монтаж насоса», — сказал руководитель проекта Артур Юсупов.

На объекте работают две бригады и задействовано пять единиц техники. Проект предусматривает полную замену насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, а также модернизацию системы автоматизации и диспетчеризации.

После завершения реконструкции производительность станции увеличится более чем в два раза — со 180 до 300 м³/сутки. Работы ведут по инвестиционной программе на 2022–2046 годы ООО «Щелковский Водоканал» преимущественно за счет собственных средств. Завершить реконструкцию планируют в октябре этого года.