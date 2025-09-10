Канализационную насосную станцию построят в Пушкино

В округе развернулись масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры: на берегу реки Серебрянки, в районе первого Фабричного проезда, началось строительство новой канализационной насосной станции. Возведение объекта осуществляется в рамках соглашения, направленного на развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры округа.

Место строительства новой КНС определено за домами № 12 и 14А, расположенными в первом Фабричном проезде. По словам специалистов, данная локация выбрана с учетом необходимости оптимизации работы канализационной системы и обеспечения надежного водоотведения в данном районе.

«Цель — вынос канализационных коллекторов с территории завода „Серп и Молот“ для увеличения работоспособности бытовой канализации», — рассказал представитель подрядчика.

На строительной площадке задействована специализированная техника, в том числе трактор и копровая установка. В настоящее время рабочие занимаются забивкой шпунтов Ларсена, необходимой для укрепления грунта.