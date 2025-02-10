Канализационно-насосную станцию в Пушкине капитально отремонтируют

В Пушкине прошла рабочая встреча с участием министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева и главы Пушкинского округа Максима Красноцветова. Основное внимание уделили состоянию и качеству работы центральной канализационно-насосной станции № 27, которая является одним из ключевых объектов инфраструктуры региона.

Максим Красноцветов отметил, что в ходе встречи посетили самые проблемные объекты округа: канализационно-насосную станцию и дворовые территории.

«Обсудили работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Отмечу, что на проблемных точках сотрудники работают в круглосуточном режиме. Совместно решаем все поставленные задачи», — рассказал Максим Красноцветов.

Одним из главных результатов встречи стало решение о включении КНС № 27 в государственную программу реконструкции, одобренную губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Дальнейшие шаги включают выполнение проектных задач, необходимых для качественного преобразования объекта. После этого специалисты приступят к основным строительным работам.