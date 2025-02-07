Канализацию на улице Бирюкова в Орехово-Зуеве отремонтируют по госпрограмме

Представители ГБУ МО «УТНКР» контролируют капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Бирюкова в Орехово-Зуеве. Работы проводят в рамках госпрограммы по развитию инженерной инфраструктуры и должны улучшить городские условия. На данный момент готовность объекта оценили в 25%.

На объекте трудятся десять специалистов — они копают котлован, устанавливают шпунты и колодцы. Все делают так, чтобы жители не испытывали неудобств: либо потоки перенаправляют насосом, либо коллектор перекрывают на пару часов ночью.

ГБУ МО «УТНКР» следит за качеством работ и материалами, проверяет, чтобы все шло по плану и смете. Организация также участвует в контроле капремонтов в Московской области и в восстановлении инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Подробнее о работе ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на сайте.