Канадский хоккейный клуб выбрал на драфте Анну Шохину из Дмитрова

Хоккейный клуб «Оттава Чардж» выбрал Анну Шохину из Дмитрова на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Торжественная церемония прошла 24 июня в Оттаве. Анну, которая долгое время играла за дмитровское «Торнадо» и считается одной из самых ярких спортсменок команды, выбрали во втором раунде под 13-м номером. Позже, в шестом раунде, клуб также пригласил еще одну россиянку — Фанузу Кадирову, под 45-м номером.

Это первый случай в истории лиги, когда в одном драфте выбрали сразу двух хоккеисток из России. «Оттава Чардж» — один из сильнейших клубов лиги. В прошлом сезоне команда дошла до финала и стала вице-чемпионом, уступив лишь «Миннесоте Фрост».