Камвольный комбинат в Павловском Посаде отметил 160-летие

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Крупную дату со дня основания Павлово-Посадского камвольного комбината отметили в городском округе. Поздравить коллектив предприятия приехал глава городского округа Денис Семенов.

Денис Семенов отметил, что предприятие стоит перед новыми вызовами и амбициозными планами, а профессионализм коллектива дает возможность руководству уверенно смотреть в будущее. За 160 лет трудовые династии предприятия продемонстрировали свою способность к решению сложных инженерных задач.

В настоящее время комбинат является одним из ведущих поставщиков вещевого имущества для министерства обороны, министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, министерства юстиции, Государственного таможенного комитета и других ведомств Российской Федерации.

Напомним, что с 1864 года Павлово-Посадский камвольный комбинат вносит свой вклад в развитие текстильной промышленности страны. В годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало ткани для снабжения Советской армии, за что коллектив был удостоен ордена Красной Звезды и знамени Государственного комитета обороны.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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