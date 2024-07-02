Кампусы для педагогов технолицея в Истре построят к концу года

Два кампуса для педагогов технолицея имени Долгих построят к концу года в Павловской Слободе. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «Мособлстройцнил» проверили ход работ.

Строительная готовность кампусов составляет 30%. Ведутся работы по устройству кровли, возведению наружных стен и внутренних перегородок, также проводится монтаж внутренних инженерных систем.

В новых трехэтажных кампусах смогут жить свыше 160 человек. Площадь каждого кампуса превышает 2,5 тысячи квадратных метров. В зданиях будут столовая, учебная зона, прачечная, административные и технические помещения, а также медицинский блок. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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