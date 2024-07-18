Учителя из России, Англии, США. Кампус для педагогов при уникальном лицее в Истре откроют в 2024 году

Андрей Воробьев: кампус для педагогов при технолицее в Истре откроют осенью

Кампус для проживания педагогов откроют при Технолицее имени Долгих в Истре уже к началу сентября. В нем разместятся учителя из 12 регионов России и из Англии, США, ЮАР, Аргентины. Многие из них — с семьей. Важно, чтобы работники чувствовали себя как дома, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Технолицей Истры, где сделали акцент на IT и инженерии, — одна из трех флагманских, самых школ в Подмосковье. При нем построили уникальный технопарк, где ярко проявить себя смогут одаренные дети со всей страны.

К ученикам приезжают выдающиеся педагоги не только из разных уголков России, но и из других стран. В кампусе, который откроют осенью 2024 года, 50 учителей смогут комфортно жить на время рабочего контракта.

Важно во всех наших флагманских центрах обеспечить проживание не только ребят, но и учителей, потому что мы заинтересованы привлекать самых одаренных педагогов.

В кампусе — полноценные квартиры с кухнями, посудомоечными машинами, плитами. Все готово под ключ.

«Кто-то планирует здесь жить один, а кто-то — с семьей и детьми. Такая возможность тоже есть», — отметил заместитель директора технолицея Максим Никифоров.

Кампусы для школьников

Вместе с тем к концу 2024 года откроют два современных кампуса для проживания учеников, прибывших из разных уголков страны.

В образовательный центр входят школа на 960 мест и детский сад для 320 ребят. Во внутреннем дворике есть стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, игровые и спортивные площадки, рядом — парковки.

Стараемся создать все условия для ребят, кто из регионов приезжает в Подмосковье учиться, ведь в наши флагманские школы поступают из разных субъектов страны.

В прошлом году в лицей поступили талантливые ребята из Крыма, Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени, Татарстана и многих других мест.

«Материалы для наших кампусов практически все отечественные. Системы оснащения здесь самые современные. Есть интересные решения по дверям и замкам, работающим по отпечаткам пальца жильца комнаты», — поделился представитель подрядчика Алексей Садков.

Обучение в лицее — сразу на двух языках: русском и английском, а также ребята изучают китайский.

Они осваивают программирование, робототехнику, вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент и информационную безопасность с законодательной базой по ней.

Помимо прочего, дети изучают технологии беспилотных летательных аппаратов, геймификацию ипрототипирование.

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