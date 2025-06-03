Кампания по пожарной безопасности в детских лагерях стартовала в Серпухове

С началом летних каникул и запуском оздоровительной кампании в Серпухове, особое внимание уделяется безопасности детей. Первая смена отдыхающих уже начала работу в детских лагерях, в том числе на спортивной базе «Лесная опушка», где прошли важные мероприятия, направленные на отработку действий при пожаре.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Максим Жуков лично контролировал проведение инструктажа и тренировочную эвакуацию детей из лагеря. Целью мероприятия было проверить готовность ребят и персонала к экстренным ситуациям, а также выявить и устранить возможные недостатки в системе противопожарной защиты.

«Основная задача сегодняшнего мероприятия — провести учебную эвакуацию, чтобы оценить готовность детей к сработке систем противопожарной защиты и оповещения. Мы выявляем возможные недочеты и доводим необходимую информацию до вожатых и руководителей. В период летнего отдыха детей крайне важно обеспечить их безопасность», — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Городского округа Серпухов.

После практической части с детьми провели беседу, где рассказали о правилах пожарной безопасности и показали работу пожарных служб. Подобные тренировки запланированы во всех детских лагерях городского округа на протяжении всего летнего сезона.