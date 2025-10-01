Кампания по подчищающей иммунизации против краснухи началась в Подмосковье

С 1 октября в Московской области начинается кампания по подчищающей иммунизации против краснухи, как и во всех регионах страны. Краснуха — это вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

Обычно болезнь протекает легко, но представляет высокий риск для плода, если заразится беременная женщина. Вакцинация необходима для формирования устойчивого коллективного иммунитета, усиления профилактики в очагах заболевания и информирования граждан о мерах защиты.

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от краснухи. Процедура включена в Национальный календарь профилактических прививок: прививки делают детям в год и шесть лет, а также женщинам от 18 до 25 лет.

Особое внимание уделят женщинам фертильного возраста, так как краснуха во время беременности может вызвать синдром врожденной краснухи, приводящий к тяжелым порокам развития ребенка, инвалидности или даже гибели. Заболевание проявляется повышением температуры, недомоганием, кашлем, насморком и конъюнктивитом.

Характерной особенностью краснухи является сыпь на руках, ногах, ягодицах и спине, которая появляется через 1–2 дня после первых симптомов и исчезает бесследно через несколько дней. Вакцинация против краснухи — ключевой шаг для предотвращения распространения болезни и защиты здоровья населения.