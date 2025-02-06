Камни весом 200 граммов удалили из мочевого пузыря пациентки в Электростали

Женщина 54 лет поступила в Электростальскую больницу с жалобами на сильную боль в нижней части живота. Обследование выявило крупные камни в мочевом пузыре, которые росли годами. Пациентка обратилась к врачам только при появлении острой боли.

«Мы провели экстренную операцию. Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня, которые в общей сложности весили 200 граммов», — рассказала врач-уролог Ольга Чежина.

Важной задачей для врачей было не только удалить камни, но и сохранить функциональность мочевого пузыря. Это удалось, операция прошла успешно.

Сейчас женщина уже дома. Она получила рекомендации врачей по питанию, чтобы в дальнейшем избежать образования новых камней в мочевом пузыре.

Регулярное прохождение профосмотра и диспансеризации позволяют выявить патологии на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122 или через региональный портал госуслуг «Здоровье».