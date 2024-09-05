Умные видеокамеры в Солнечногорске помогли выявить еще 25 нарушений на мусорных площадках

Борьба с незаконным сбросом отходов на контейнерных площадках продолжается в Солнечногорске. С середины мая камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 25 подобных нарушений. По каждому факту были выписаны административные штрафы.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в деревне Повадино, на улице Стеклозаводская в Солнечногорске и в деревне Бакеево. Также незаконные сбросы отходов наблюдались на площадках в деревне Кривцово, селе Алабушево и деревне Толстяково.

«Зачастую нерадивые граждане выбрасывают строительные отходы, древесный спил, бытовую технику или мебель в баки, не предназначенные для этого, либо оставляют прямо на земле, создавая стихийную свалку. Камеры „Безопасного региона“ фиксируют государственный номер транспортного средства, после чего его владельцу выписывают штраф по упрощенной процедуре», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Штрафы за выброс мусора из автомобилей в неустановленных местах составляют до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Чтобы избежать штрафов за утилизацию строительного мусора, достаточно обратиться в специализированные лицензированные организации, занимающиеся сбором, транспортировкой и переработкой таких отходов. Список таких перевозчиков можно найти на специальном портале, посвященном обращению со строительными отходами.

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