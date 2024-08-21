Камеры выявили еще 60 нарушений парковки у мусорных баков в Подмосковье

Борьба с незаконной парковкой у контейнерных площадок, препятствующей подъезду мусоровозов, продолжается в Подмосковье. С помощью камер уличного видеонаблюдения в августе выявили еще 60 таких случаев. Водителям придется заплатить штрафы.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило, что помимо штрафов предусмотрена эвакуация машины. Об этом предупреждают запрещающие парковку знаки «Машины не ставить».

«Сегодня с помощью цифровых сервисов удается в ежедневном режиме выявлять нарушителей на всей территории Подмосковья. Наши инспекторы также выезжают на проблемные территории, как правило это густонасененные микрорайоны, где фиксируют нарушения», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

В августе зарегистрировали уже 60 нарушений парковки у мусорных баков. Больше всего случаев отметили в городских округах Химки, Балашиха, Люберцы и Дзержинский.

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