Камеры выявили 36 нарушителей правил перевозки отходов в Подмосковье за неделю

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить 36 нарушителей правил перевозки мусора в Подмосковье за неделю. Общая сумма штрафов превысила 2,5 миллиона рублей.

Перевозка строительных отходов в Подмосковье находится на круглосуточном контроле. За соблюдением правил помогают следить камеры с искусственным интеллектом. За неделю они выявили нарушения со стороны 36 перевозчиков. Всего таких случаев стало в 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущей семидневкой.

«Штрафы формируются в упрощенном режиме для недобросовестных водителей. Однако главное — не наказание, а побуждение оформлять документы официально, чтобы предотвратить образование несанкционированных свалок, с которыми нередко сталкиваются жители частного сектора и отдаленных районов», — отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Больше всего нарушений на минувшей неделе выявили в Лыткарине, Красногорске и Химках.

Получить разрешение на перевозку отходов можно на «Госуслугах».