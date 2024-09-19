Камеры выявили 3 тысячи нарушителей правил перехода через ж/д пути в Подмосковье летом

Камеры с функцией распознавания лиц выявили свыше трех тысяч нарушителей правил перехода через железную дорогу за лето. Больше всего таких устройств установлено в Одинцове, Истре, Мытищах, Раменском и Пушкино.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, вблизи станций и переходов через железную дорогу установлено свыше 130 камер с функцией распознавания лиц. За лето они выявили более 3,1 тысячи нарушителей.

«Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка пяти тысяч штрафов за нарушения правил перехода», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

С начала года на ж/д инфраструктуре погибло более 140 человек, из них свыше 80 были связаны с нарушением правил безопасного перехода.

Для снижения аварийности у переходов и станций устанавливают камеры, металлические заборы, а также проводят рейды и дежурства. Это позволяет предотвратить около тысячи нарушений в день.

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