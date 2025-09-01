Камеры видеонаблюдения установили в лесопарке «Волкуша»

В округе предприняты шаги по усилению безопасности в одном из самых популярных мест отдыха в Подмосковье — лесопарке «Волкуша». В рамках реализации программы «Безопасный регион» здесь завершается подключение к системе видеонаблюдения.

В настоящее время в лесопарке «Волкуша» уже установлено 72 камеры видеонаблюдения, а в ближайшее время планируется установка еще девяти. Места размещения оборудования были определены совместно с правоохранительными органами.

Всего в округе действует 1341 камера видеонаблюдения, из которых 162 были подключены в этом году. Лесопарк, занимающий площадь более 96 гектаров, является одним из самых посещаемых мест отдыха в Подмосковье. В выходные дни здесь собирается около 15 тысяч человек.

По словам специалистов, учитывая такую высокую посещаемость, обеспечение безопасности посетителей является первостепенной задачей. Новая система видеонаблюдения позволит оперативно реагировать на любые происшествия и предотвращать правонарушения. Камеры видеонаблюдения будут вести круглосуточную запись.