Камеры видеонаблюдения установили на железнодорожных станциях в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Железнодорожные станции в Химках оснастили современными камерами видеонаблюдения. Они будут фиксировать случаи нарушения правил безопасности вблизи путей.

Камеры на станциях «Химки» и «Подрезково» пресекут попытки незаконного проникновения на платформы, переход путей в неположенных местах и случаи зацепинга. В округе установили уже три системы видеонаблюдения на железнодорожных станциях. Всего в Московской области работают 125 камер на 69 станциях.

Напомним, что в этом году в Химках появятся свыше тысячи современных камер в парках, на дорогах и у жилых домов. Их установят в рамках программы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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