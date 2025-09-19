Камеры видеонаблюдения установили на детской площадке в Захаркове под Чеховым

Для обеспечения безопасности жителей в Чехове установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион». Новые устройства появились в деревне Захарково.

Староста деревни Захарково попросил установить камеры видеонаблюдения на игровой и контейнерной площадках.

«Мои помощники немедленно взяли этот важный вопрос в работу и на личный контроль. Была проведена совместная работа с администрацией муниципального образования для поиска оптимального решения. В результате проделанной работы камеры видеонаблюдения были установлены», — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган.

Камеры видеонаблюдения подключают к системе «Безопасный регион». Аналогичные меры принимают на площадках, предназначенных для вывоза бытового мусора, чтобы отслеживать незаконный сброс строительных и других крупногабаритных отходов.