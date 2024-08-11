Камеры установят в 270 подъездах МКД в Коломне до конца года

В 270 подъездах МКД в городском округе Коломне установят камеры видеонаблюдения в этом году. Их подключат к системе «Безопасный регион».

В этом году уже 108 подъездов оборудовали камерами видеонаблюдения. До конца года специалисты подключат еще 169 устройств за счет средств муниципалитета. Их установят в домах от пяти этажей и выше в разных районах города. Адреса выбирают, опираясь на статистику правонарушений. Жители также могут проявить право голоса и подать заявку в управляющую компанию.

«Собственникам многоквартирного дома необходимо провести общее собрание жильцов. В случае положительного решения по вопросу установки видеокамер, оформленный протокол нужно отнести в управление территориальной безопасности администрации», — отметили в пресс-службе управления жилищно-коммунального хозяйства округа.

Видео системы «Безопасный регион» доступно сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур Московской области, а также сотрудникам органов местного самоуправления.

Управление территориальной безопасности администрации городского округа Коломна расположено в доме № 1 на площади Советской в кабинетах № 325А и 328. Справки можно получить по телефону: 8 (496) 612-21-67.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».