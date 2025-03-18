Камеры помогли выявить еще свыше 20 нарушений правил сброса мусора в Подмосковье

Камеры системы «безопасный регион» помогли выявить 21 нарушение правил перевозки отходов с начала марта. Это в четыре раза меньше, чем за такой же период в феврале. Устрйоства зафиксировали машины, которые сгружали мусор вне контейнерных площадок.

Больше всего случаев выявили в Богородском округе, Домодедове и Егорьевске. Каждого нарушителя оштрафуют на 490 тысяч рублей, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Утилизировать ТКО важно не только в баки, но и в баки на тех контейнерных площадках, где у вас заключен договор на их вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение приводит к образованию навалов», — сказали в ведомстве.

Штраф за нарушения правил утилизации мусора в Подмосковье составляют от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.