Камеры помогли выявить еще более 150 нарушений при обращении с ТКО в Подмосковье

Камеры помогли выявить более 150 нарушений правил обращения с отходами в Подмосковье за месяц. Больше всего таких случаев обнаружили в Красногорске, Одинцове и Химках.

Благодаря системе видеомониторинга за последний месяц в Подмосковье возбудили более 150 административных дел в сфере обращения с отходами. Чаще всего жители блокировали доступ к мусорным контейнерам. Нарушения выявили в шести муниципалитетах.

Так, в Красногорске выявили 50 случаев, в Одинцове — 38, в Химках — 32, в Балашихе — 20, в Ленинском округе — 18, а Реутове — один.

Жителям напомнили, что штраф за препятствие вывозу мусора составляет от пяти до 30 тысяч рублей.

«Внедрение современных технологий видеоконтроля позволяет эффективно выявлять нарушения и поддерживать надлежащий порядок в местах накопления отходов», — отметили в министерстве по содержанию территорий.