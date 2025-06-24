Камеры помогли выявить еще 92 нарушения чистоты на детских площадках в Подмосковье

Около 100 нарушений чистоты и порядка выявили на детских площадках в Подмосковье с начала мая. Их обнаружили при помощи камер системы «Безопасный регион».

Всего с начала мая камеры выявили 92 нарушения и установили 25 виновников. Благодаря работе устройств удалось привлечь к ответственности шесть человек. Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, в летнее время особенно важно уделять внимание состоянию детских площадок. Для более эффективной работы в регионе разработали специальный алгоритм.

«Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий будет осуществляться определение персональных данных, после чего граждане будут привлечены к ответственности» — сказал он.

Сброс мусора на детских площадках влечет за собой штраф в размере двух тысяч рублей.

Всего в Подмосковье работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения.