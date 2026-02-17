Камеры помогли выявить еще 80 тысяч случаев непристегнутых ремней в Подмосковье

С начала года камеры помогли выявить 79,5 тысячи случаев непристегнутых ремней у водителей и пассажиров в Подмосковье. Это на 23% больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в 2025 году выявили более 1,9 миллиона непристегнутых ремней. Такое нарушение распознает треть всех дорожных камер в Подмосковье.

«В Подмосковье уже треть комплексов могут распознавать данный вид нарушения. Работа по увеличению числа комплексов, способных фиксировать непристегнутый ремень — это часть комплекса мероприятий по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Профилактика нарушений и контроль соблюдения ПДД позитивно влияют на культуру вождения и повышение безопасности движения в целом», — рассказал галва регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Всего на дорогах региона работают более 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации. При выявлении непристегнутого ремня система автоматическим выписывает штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Водителей призвали не пренебрегать правилами безопасности.