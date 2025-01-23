Камеры помогли выявить еще 4 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье

Количество нарушений в содержании общественных территорий снизилось в Подмосковье на 50% за неделю. За этот период камеры системы «Безопасный регион» выявили более четырех тысяч недочетов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего замечаний выявили в Химках, Подольске, люберцах, Дзержинском и Щелкове.

Камеры выявили 230 неочищенных урн, три тысячи навалов мусора на контейнерных площадках, 180 вандальных надписей и 650 неработающих светильников. Свыше половины этих нарушений уже устранили, остальные находятся в работе у управляющих компаний.

Все работы проводят под контролем инспекторов министерства.